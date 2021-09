Hendrik Schulz wird neuer Bürgermeister in Moormerland

Stand: 26.09.2021 23:27 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: Hendrik Schulz ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Moormerland. In der Stichwahl am 26. September setzte sich der SPD-Kandidat gegen Birgit Struckholt (parteilos) durch.