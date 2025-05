36. Kulturelle Landpartie erneut mit politischer Ausrichtung Stand: 11.05.2025 16:39 Uhr Vom 29. Mai bis 9. Juni können Interessierte im Landkreis Lüchow-Dannenberg an 74 Orten Ausstellungen, Vorführungen und Vorträge erleben. Das Motto in diesem Jahr: "Solidarisch. Vielfältig. Aufstehen gegen Rechts!"

Mittlerweile zum 36. Mal findet im Wendland die Kulturelle Landpartie (KLP) statt. Von Himmelfahrt bis Pfingsten werden an 74 Orten in der Region - darunter Höfe, Gärten, Ateliers, Werkstätten und Bäckereien - Dutzende Aktionen und Ausstellungen angeboten. Das Motto in diesem Jahr lautet "Solidarisch. Vielfältig. Aufstehen gegen Rechts!" Die Veranstalter des größten selbstorganisierten Kulturfestival Norddeutschlands rechnen nach eigenen Angaben mit 40.000 Besuchern. Der Ursprung der Veranstaltung liegt im Protest gegen die Atomanlagen in Gorleben begründet.

Solidarisch gegen Rechts und Atomenergie

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter thematisch gegen Rechtsextremismus positioniert. Angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen bleibe das Thema weiter wichtig, teilen eine KLP-Sprecherin nun mit. Daneben sind auch zum Thema Atomenergie kritische Aktionen geplant, so etwa gegen die Zwischenlagerung von Castor-Behältern in Gorleben. "Wir wollen uns mit einigen Beiträgen zur Atomkontroverse und zum Stand der Dinge in Gorleben ausdrücklich an die vielen Besucherinnen und Besucher des Wendlands wenden", erklärt der Sprecher der Bürgerinitiative (BI), Wolfgang Ehmke.

