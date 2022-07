Zoo Osnabrück eröffnet die "Wasserwelten" Stand: 07.07.2022 17:20 Uhr Der Zoo Osnabrück hat ein neues Zuhause für seine Seelöwen, Seehunde, Humboldt-Pinguine und Rosapelikane geschaffen. Am Donnerstag wurden die "Wasserwelten" eröffnet.

Auf 5.000 Quadratmetern erwartet die Besucherinnen und Besucher nun eine Kulisse mit einer Dünenlandschaft, einer Felsenküste, einem Leuchtturm und Fischerhäuschen. Auch eine Unterwasser-Panorama-Galerie wurde gebaut, an der die Besucherinnen und Besucher die Schwimmkünste von Seehunden und Seelöwen beobachten können. Das Projekt hat nach Angaben des Zoos knapp acht Millionen Euro gekostet und ist damit eine der teuersten Anlagen, die in den vergangenen Jahren im Osnabrücker Zoo gebaut wurden.

Eine Erbschaft trug zur Finanzierung bei

Die Finanzierung erfolgte unter anderem mithilfe einer EU-Förderung sowie einer großzügigen Erbschaft in Höhe von zwei Millionen Euro, teilte der Zoo am Schölerberg mit. In der Pelikan- und Pinguinanlage sind nach Angaben des Zoos Besucher- und Tierbereiche miteinander verschmolzen worden, sodass das Tierleben besonders gut beobachtet werden könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.07.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere