Zahl der Badetoten in Niedersachsen deutlich zurückgegangen Stand: 17.03.2022 12:34 Uhr Laut der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken im Jahr 2021 landesweit 26 Menschen. Dies sei ein Rückgang um 48 Prozent, teilte der Landesverband in Bad Nenndorf mit.

2020 waren in Gewässern in Niedersachsen 50 Menschen ums Leben gekommen - nach Bayern der zweithöchste Wert in einem Bundesland. Auch bundesweit sind die tödliche Badeunfälle den Angaben zufolge zurückgegangen: Mindestens 299 Menschen seien 2021 bei Badeunfällen gestorben - rund 20 Prozent weniger als 2020 und der niedrigste Stand seit dem Jahr 2000, hieß es. Unter den Opfern waren laut DLRG auch 17 Kinder im Alter bis zehn Jahre.

DLRG: Größte Risiko in Seen und Flüssen

Die Experten des DLRG hatten ursprünglich mehr Unfälle erwartet - auch wegen zahlreicher ausgefallener Schwimmkurse durch Corona. Die meisten Menschen seien an und in Gewässern aber wohl vorsichtig gewesen, so ein Sprecher. DLRG-Präsidentin Ute Vogt betonte: "Das größte Risiko, zu ertrinken, besteht weiterhin in Seen und Flüssen."

