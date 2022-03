Wenn die Maskenpflicht entfällt: Maske weiter tragen? Stand: 28.03.2022 17:58 Uhr Manche haben sich an die FFP2-Masken gewöhnt, andere wollen sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Was machen Sie, wenn am 2. April die Maskenpflicht - beispielsweise im Einzelhandel - endet?

Ab 3. April fällt ein Großteil der geltenden Corona-Maßnahmen weg. Dann können Bundesländer nur unter bestimmten Bedingungen eine Hotspot-Regelung erlassen. Niedersachsen sieht dafür aktuell keine Möglichkeit, obwohl Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) "sehr gerne beispielsweise an der allgemeinen Maskenpflicht festhalten" würde. Hier können Sie darüber abstimmen, wie Sie es mit dem Tragen der Maske in Zukunft halten werden:

Werden Sie auch nach Ende der Maskenpflicht eine Maske tragen?

Wir haben Sie auch in den Sozialen Medien gefragt, ob Sie nach dem 2. April weiter freiwillig eine Maske aufsetzen - oder eben nicht. Auf Facebook gingen zum Beispiel bis Montagnachmittag fast 600 Kommentare ein. Das zeigt, wie emotional dieses Thema bei den Menschen in Niedersachsen besetzt ist. Die Zahl derer, die sich für und gegen das Tragen aussprachen, hält sich auf Facebook übrigens in etwa die Waage.

Lauterbach lehnt die Maskenpflicht weiter ab

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Einführung einer nationalen Maskenpflicht am Montag erneut abgelehnt. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage, so Lauterbach. Nach Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder sagte Lauterbach, das neue Infektionsschutzgesetz bleibe in den kommenden Monaten Grundlage bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

