Weil zu Ukraine-Konflikt: "Kriegsgefahr ist gestiegen" Stand: 22.02.2022 15:09 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich zur Lage in der Ukraine geäußert, nachdem Russland Separatistengebiete anerkannt hat. Das sei ein klarer Bruch des Völkerrechts.

"Dadurch ist die Kriegsgefahr in Europa deutlich gestiegen - das betrachten wir auch in Niedersachsen mit größter Sorge", sagte der Ministerpräsident am Dienstag in Hannover. Eine gemeinsame Reaktion der westlichen Bündnispartner sei daher unausweichlich.

Sanktionen, aber auch Diplomatie

Es sei vor dem Hintergrund die richtige Entscheidung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Inbetriebnahme der Gas-Pipeline Nord Stream 2 gestoppt habe. Es seien weitere Reaktionen und Sanktionen von der Europäischen Union (EU) und ihrer internationalen Partner zu erwarten. "Notwendig bleiben aber natürlich auch weiterhin alle nur denkbaren diplomatischen Versuche, doch noch zu einer Befriedung der Lage zu kommen", sagte Weil. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Separatistengebiete Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2022 | 18:00 Uhr