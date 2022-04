Viele Betreuer in Quarantäne: Sechs Kitas vollständig dicht Stand: 13.04.2022 10:08 Uhr In manchen Teilen von Niedersachsen fällt derzeit die Kinderbetreuung aus. Der Grund: Viele Erzieherinnen und Erzieher sind wegen Corona-Infektionen in Quarantäne.

Laut Niedersachsens Kultusministerium sind landesweit sechs Kitas vollständig und weitere 19 teilweise geschlossen. "Die Lage ist sehr angespannt. Vor allem in kommunalen Kitas", teilte der Kita-Fachkräfteverband mit. Momentan fehlten in den meisten Kitas 20 bis 30 Prozent des Personals, sagte die Vorsitzende Melanie Krause. In ihrer Kita in Leer falle aktuell mehr als ein Drittel des Teams aus - die meisten Mitarbeitenden, weil sie in Corona-Quarantäne sind.

Engpässe in Osnabrück und Hannover

Die Stadt Osnabrück räumt ein, dass nicht alle Kinder betreut werden können. Genauso ist es in Hannover. Auch dort fehlt laut Stadtverwaltung gut ein Drittel der Kita-Mitarbeitenden. In Hildesheim habe sich die Lage etwas entspannt. Dort springen kurzfristig Studierende ein, wie eine Sprecherin erklärte.

Landeselternvertreterin: Früher freitesten

Für die Einrichtungen und auch die Eltern ist die Situation belastend. Die Landeselternvertreterin Christine Heymann-Splinter schlägt deshalb vor, den Impfstatus mehr zu berücksichtigen. Eine geboosterte Erzieherin sollte sich bei gutem Verlauf schon früher als nach sieben Tagen freitesten können, fordert sie.

