Verschwörungstheorien: Niedersachsen glaubt dran

Die Frage aller Fragen hinter jeder Verschwörungstheorie von Mondlandung bis 11. September: Cui bono? Wer profitiert? Vom Diesel-Skandal zum Beispiel. Ein internationales Radhändler-Syndikat, das dem VW-Konzern Zucker in den Tank rührt? Oder der mysteriöse Kran in Winsen: Handelt es sich hier doch um ein geheimes Symbol von unterbeschäftigten Freimaurern? Wie, glauben Sie nicht? Dann denken Sie noch mal scharf nach! Schließlich sind von Weser bis Elbe und von Harz bis zum Meer Niedersachsens Söhne und Töchter große Anhänger von Verschwörungstheorien. Das zumindest besagt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung (IfD).

Demokratie-Monitor: Viel Verschwörung im Land Niedersachsen 18.00 - 29.05.2019 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann Wissenschaftler haben jetzt in Hannover den Demokratie-Monitor für Niedersachsen vorgestellt. Viele Menschen im Lande glauben demzufolge an Verschwörungstheorien.







"Chemtrails" im Landtag und ein toter Hacker

"Nahezu jeder dritte Niedersachse stimmt der Aussage zu, dass hinter Ereignissen, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemeinsam haben, geheime Aktivitäten stecken würden", sagte Matthias Micus vom IfD. Aber ist es denn ein Wunder? Ein Bundesland, in dem der Landtag immer mal wieder über "Chemtrails" diskutiert. Ein ehemaliger Fußball-Bundesligist aus der Landeshauptstadt, dessen Anhängerschaft eine Freundschaft zu Arminia Bielefeld pflegt - eine Stadt, deren schiere Existenz bis heute nicht zweifelsfrei geklärt ist. Oder Karl Koch, der Hacker aus Hannover, der am 23. Sowieso um 23.23 Uhr von 23 Illuminaten getötet wurde. Oder so. Wie, glauben Sie wieder nicht? Das sind Fakten!

Großes Vertrauen in Polizei und Justiz - Wie passt das zusammen?

Etwas überraschend dann allerdings ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Niedersachsen haben ein hohes Maß an Vertrauen in staatliche Institutionen wie Polizei und Justiz. "Über 60 Prozent vertrauen der Landesregierung", so Micus weiter. Das klingt doch ganz beruhigend. Oder? Es sei denn, hinter dieser Studie steckt ... cui bono, Sie erinnern sich. Aber lassen wir das lieber. Einfach den Alu-Hut festziehen und dann ein bisschen um den Block spazieren. Also zumindest solange die Erde in Niedersachsen noch so flach ist, dass man sie bequem zu Fuß begehen kann. Bis zum Rand. Da, wo man die seltsamen Kreise im Feld besonders gut erkennen kann.

