Veranstalter ziehen positive Bilanz nach Einkaufsmesse Infa

Stand: 24.10.2022 06:33 Uhr

Am Sonntag ist in Hannover die Verbrauchermesse Infa zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter besuchten in neun Tagen 95.000 Menschen die Ausstellung auf dem Messegelände der Landeshauptstadt.