Trotz Corona: Die ersten Erntehelfer treffen ein

Sie werden dringend auf den Spargel- und Erbeerfeldern in Niedersachsen gebraucht - und sehnlichst erwartet: Erntehelfer. Mit einer Sondergenehmigung dürfen sie trotz Corona-Pandemie einreisen, um für landwirtschaftliche Betriebe zu arbeiten. Heute Abend treffen die ersten von ihnen ein, unter anderem am Hamburger Flughafen mit einer Maschine aus Bukarest. Am Flughafen Hannover trifft zunächst keine der Maschinen mit den Helfern ein - auch wenn ein großer Teil von ihnen in der Region arbeiten wird. Bundespolizei und Bauernverband haben die Ankunftsflughäfen abgestimmt, heißt es.

Nachfrage nach Spargel ist ungebrochen

"Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat", sagte Spargelbauer Carsten Krumwiede aus Nienburg gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Seit einer Woche erntet er schon Spargel. Und die Nachfrage sei riesig - viel größer als ursprünglich erwartet. Im Flieger in Hamburg sitzen auch fünf von Krumwiedes Erntehelfern. Das seien erfahrene Leute, die schon seit zehn Jahren zu ihm kämen, so Krumwiede.

Besondere Maßnahmen während der Pandemie

Auf dem Hof wurden aufgrund der Corona-Krise besondere Maßnahmen getroffen: Alle würden in kleinen Gruppen getrennt voneinander arbeiten. Man achte zudem auf alle Hygienestandards, versichert der Landwirt.

Getrennte Unterkünfte für die einzelnen Gruppen

Das bestätigt auch Rainer Backhaus aus Gilten (Heidekreis). Am Freitag kommt in Düsseldorf ein weiteres Flugzeug aus Rumänien an, in dem vier seiner Erntehelfer sitzen. Sie würden in einer eigenen Unterkunft auf dem Hof leben. Seit Tagen telefoniert Backhaus ständig. Er habe rund um die Einreise viel organisieren müssen. Im Mai möchte er dann weitere Erntehelfer aus Rumänien holen. Für sie gebe es noch eine weitere getrennte Unterkunft, sagt Backhaus.

Quarantäne und Arbeit in eins

Im April und Mai dürfen je 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Zusätzlich sollen in den beiden Monaten jeweils rund 10.000 Menschen Deutschland für die Arbeit auf den Feldern angeworben werden. Bei der Einreise ist ein Gesundheitscheck vorgesehen. In den ersten 14 Tagen dürfen die Helfer ihren Betrieb nicht verlassen - die Bundesregierung spricht von einer "faktischen Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit".

