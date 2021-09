Tonne: Weitere Corona-Lockerungen an Schulen möglich Stand: 20.09.2021 09:56 Uhr Das Land Niedersachsen erwägt Lockerungen der Corona-Regeln in Schulen. "Sobald es verantwortbar ist, gehen wir die nächsten Schritte", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Dabei geht es um die Maskenpflicht im Unterricht. Es sei vorstellbar, diese nach den Herbstferien auch für die dritten und vierten Klassen aufzuheben, sagte Tonne. Er wolle die Maske im Unterricht nicht dauerhaft installieren, weil er um die Belastung wisse, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Derzeit müssen alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen im Unterricht Schutzmasken tragen. Der Entwurf einer überarbeiteten Corona-Verordnung sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen künftig ihre Masken im Unterricht abnehmen dürfen.

Weitere Impfaktionen an Schulen geplant

Gegenüber der NOZ kündigte Tonne an, dass nach den Herbstferien erneut mobile Impfteams in die Schulen gehen sollen. "Das jedenfalls ist der gemeinsame Wunsch von Sozialministerin Daniela Behrens und mir", so der Kultusminister. Er sehe immer wieder, wie wichtig es sei, Schülern niedrigschwellige Impfangebote zu machen und mit dem Impfstoff zu ihnen zu kommen. Auch Eltern könnten sich in den Schulen impfen lassen und so einen Beitrag dazu leisten, den Präsenzunterricht zu schützen.

