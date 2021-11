Tarifkonflikt: Ver.di ruft heute zu Jugendaktionstag auf Stand: 10.11.2021 06:35 Uhr Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst sind heute weitere Aktionen geplant. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Jugendaktionstag aufgerufen. Auch die GEW plant Warnstreiks.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat dazu heute zu entsprechenden regionalen Aktionen der angestellten Lehrerinnen und Lehrer aufgerufen. Beteiligen werden sich laut GEW unter anderem Schulbeschäftigte in Braunschweig, Göttingen, Hameln, Hannover, Oldenburg, Osnabrück sowie Wolfsburg. In Niedersachsen gibt es etwa 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen. 24.000 von ihnen sind Tarifbeschäftigte, also nicht verbeamtet und dürfen sich daher an dem Streik beteiligen.

Jugendstreiktag in Hannover

Ver.di plant laut Geschäftsführer Sebastian Wertmüller zudem einen Jugendstreiktag in der Landeshauptstadt. "Es kann aber auch sein, dass es noch zu einer weiteren Streikaktion in Braunschweig kommt", sagte Wertmüller. Mit dem bundesweiten Jugendaktionstag wollen Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst der Länder laut ver.di auf ihre Forderungen und Erwartungen aufmerksam machen. Unter anderem Auszubildende von Unikliniken sollen sich daran beteiligen, hieß es.

Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt

Im aktuellen Tarifstreit hatte die Gewerkschaft erst am Dienstag die Landes-Beschäftigten zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern in dem Konflikt für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) wies die Forderungen als unrealistisch zurück.

