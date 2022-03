TUI erwartet Sommergeschäft wie zu Vor-Corona-Zeiten Stand: 07.03.2022 14:55 Uhr Der Reisekonzern TUI rechnet mit einem Sommergeschäft wie zu Vor-Corona-Zeiten. Gefragt sind Ziele am Mittelmeer, der Corona-Boom bei Inlandsreisen dürfte nachlassen.

Nach Angaben des hannoverschen Unternehmens scheint auch der Ukraine-Krieg keine grundsätzliche Veränderung im Buchungsverhalten zu bewirken. Es deute "vieles darauf hin, dass wir in diesem Jahr ein Sommergeschäft sehen werden, das an das Vor-Pandemie-Niveau herankommt oder es sogar erreichen wird", sagte TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Montag, einen Tag vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin. Vor allem bei den Klassikern rund ums Mittelmeer gehe die Buchungskurve derzeit deutlich nach oben - teils sogar über dem Niveau vor der Corona-Krise 2019. Favoriten seien die griechischen Inseln, Mallorca und die türkische Riviera, so Baumert. Sowohl die TUI als auch die Lufthansa reagieren auf die Nachfrage, indem sie den Saisonstart vorziehen beziehungsweise größere Maschinen etwa nach Mallorca einsetzen wollen.

VIDEO: Reise-Riese TUI: Zwischen Wachstum und Umweltfragen (08.02.2022) (2 Min)

Umfrage zeigt: Viele Menschen wollen verreisen

Eine Umfrage zum Jahreswechsel, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, zeigte, dass 61 Prozent der Befragten in diesem Jahr sicher einer Urlaubsreise planten. Im Jahr zuvor waren es lediglich 49 Prozent, heißt es in der "Reiseanalyse 2022" der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). "Diese Werte stimmen optimistisch, dass 2022 in großer Zahl in den Urlaub gereist wird, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen", so das Fazit. Die FUR rechnet jedoch in diesem Jahr mit einem abermals sinkenden Inlandsanteil.

Sinkender Inlandsanteil bei Reisen erwartet

Laut FUR-Tourismusforscher Martin Lohmann hätten Katastrophen, Kriege und Terror in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich nichts an der Nachfrage geändert. Touristen seien auf andere Ziele ausgewichen. In ersten beiden Corona-Jahren hingegen sei dies anders gewesen - vor allem wegen der Reisebeschränkungen und weil die Menschen unmittelbar betroffen gewesen seien. Grundsätzlich ist die Unsicherheit laut der Umfrage trotz höherer Buchungszahlen immer noch größer als vor Ausbruch der Pandemie in Europa im März 2020. 27 Prozent der Befragten gaben an, sie wüssten noch nicht, ob sie in diesem Jahr in den Urlaub fahren wollten. Vor Beginn der Corona-Krise waren es dagegen 17 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2022 | 18:00 Uhr