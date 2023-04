Sudan-Einsatz: Bundeswehr kehrt heute nach Wunstorf zurück Stand: 28.04.2023 06:45 Uhr Verteidigungsminister Pistorius nimmt heute auf dem Fliegerhorst in Wunstorf Rückkehrer des Sudan-Einsatzes der Bundeswehr in Empfang. Auch Außenministerin Baerbock wird erwartet. NDR.de überträgt die Ankunft live.

"Die Rückkehr der Hauptkräfte des Evakuierungsverbandes ist gegen 17 Uhr in Wunstorf geplant", teilte die Bundeswehr mit. Die fünf Transportflugzeuge sollen mit ihren Besatzungen kurz nacheinander auf dem Fliegerhorst landen. Mit dem sogenannten Rückkehrerappell soll die Leistung der Soldatinnen und Soldaten gewürdigt werden. Neben Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werden der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, und der Chef des Evakuierungsverbandes, Generalmajor Dirk Faust, die Soldatinnen und Soldaten offiziell begrüßen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird als Gast erwartet, ebenso wie Bundestagsabgeordnete aus den Ausschüssen für Auswärtiges und Verteidigung.

Unterdessen wurde bekannt, dass der Einsatz für die Bundeswehr offenbar gefährlicher war als zunächst angenommen. Dass sich die Soldaten und Soldatinnen im Sudan auf heftige Auseinandersetzungen vorbereitet haben, zeigt die Materialliste. Wie Fachmedien berichten und Angehörige des Fliegerhorstes dem NDR Niedersachsen am Donnerstag bestätigten, war die Bundeswehr mit rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten sowie schwerem Gerät im Einsatz. Darunter waren Panzer des Typs "Wiesel" sowie gepanzerte Truppentransporter. Offenbar hat das Ministerium aus den chaotischen Zuständen am Flughafen Kabul zum Ende des Afghanistan-Einsatzes vor knapp zwei Jahren gelernt und sich auf einen - wie die Militärs sagen - robusten Einsatz vorbereitet.

Die Airbus A400M der Luftwaffe, die sonst im niedersächsischen Wunstorf stationiert sind, hatten am Sonntag begonnen, Menschen aus dem Sudan nach Jordanien auszufliegen. Die Bundeswehrmaschinen waren aus dem jordanischen Al-Asrak Richtung Sudan gestartet und landeten auf einem Flughafen in der Nähe der Hauptstadt Khartum. Zum Ende der deutschen Rettungsflüge hatten Verteidigungs- und Außenministerium erklärt: "Sofern andere Nationen den Betrieb des Flugverkehrs sicherstellen, sind keine weiteren deutschen Evakuierungsflüge aus dieser Region geplant." In Sudan verbliebene Deutsche, die bisher nicht zum Flughafen kommen konnten, würden auch in den nächsten Tagen von internationalen Partnern bei deren Evakuierungsflügen mitgenommen, hieß es weiter. Mehr als 700 Menschen haben die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen aus dem Sudan in Sicherheit gebracht.

Menschen aus vielen Ländern evakuiert

Neben rund 200 Deutschen brachte die Bundeswehr auch Bürgerinnen und Bürger aus weiteren Nationen in Sicherheit, darunter Belgien, Großbritannien, Jordanien, Österreich und einige afrikanische Staaten. "Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt", teilte das Einsatzführungskommando mit.

Links Wie die Rettungsmission aus dem Sudan funktioniert

Kämpfe im Sudan zwischen Armee und Rapid Support Forces

Im Sudan kämpft de-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe des Militärs seit dem 15. April gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, der die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) anführt. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und weitere 3.700 verletzt. Am Dienstag trat eine erste 72-stündige Waffenruhe in Kraft, seitdem konnten sich Tausende Zivilisten in Sicherheit bringen, unter anderem im Nachbarland Ägypten. Am Donnerstag haben sich die rivalisierenden Militärblöcke auf eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden geeinigt. Das teilten die an der Vermittlung beteiligten Länder USA und Saudi-Arabien mit. Doch trotz der Waffenruhe kam es wieder zu Kämpfen, wie Augenzeugen berichten.

