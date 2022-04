So wenig Verkehrstote wie seit mehr als 60 Jahren nicht Stand: 01.04.2022 14:57 Uhr Bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen sind 2021 so wenige Menschen wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als sechzig Jahren ums Leben gekommen.

Insgesamt starben im vergangenen Jahr 352 Menschen im Verkehr - 18 weniger als 2020, wie Innenminister Boris Pistorius am Freitag in Hannover bekannt gab. Grund war vor allem zu hohes Tempo. 100 Menschen sind demzufolge ums Leben gekommen, weil jemand gerast ist, so Pistorius. Die niedrige Zahl von Verkehrstoten sei laut Minister hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. "Die Pandemie hat sich erneut auf die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik 2021 ausgewirkt - auch dadurch, dass immer noch viele Menschen im Homeoffice waren", erklärte der SPD-Politiker.

22 Verkehrstote in Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

Anders sah es bei Todesopfern unter Motorrad- und Rollerfahrern aus - ihre Zahl stieg von 58 im Jahr 2020 auf 75 im vergangenen Jahr. Diese Zahl und der deutliche Anstieg der Todesopfer um knapp 30 Prozent in dieser Gruppe seien "alarmierend", sagte Pistorius. "Der Start der Motorradsaison steht unmittelbar bevor." Außerdem sagte der Minister, die Zahl der Toten bei Unfällen im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten habe sich mehr als verdoppelt - bei 20 Unfällen starben im vergangenen Jahr 22 Personen. Pistorius kündigte eine landesweite Unfallpräventionskampagne zum Thema Fahrtüchtigkeit an.



Die Zahl der leicht Verletzten hat zugenommen

Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich am Freitag besorgt über die gestiegene Anzahl der Verkehrsunfälle mit einer Zunahme von leicht Verletzten. Diese Zahl sei im Vergleich zu 2020 um über 7.000 Fälle gestiegen, was eine zusätzliche Belastung der Polizei darstelle. Mit der Verkehrsunfallstatistik hat das Innenministerium am Freitag auch eine sogenannte "Unfalluhr 2021" für das Land Niedersachsen veröffentlicht:

alle 3 Minuten nahm die Polizei einen Verkehrsunfall auf

alle 15 Minuten verunglückte eine Person im Straßenverkehr

alle 83 Minuten verunglückte eine Person im Alter zwischen 18 und 24 Jahren

alle 57 Minuten kamen Fahrrad Fahrende zu Schaden

alle 4,5 Stunden war die Gesundheit zu Fuß Gehender betroffen

beinahe jeden Tag kam ein Mensch im Straßenverkehr ums Leben

Unter "Verunglückte" zählen die Behörden Getötete und Verletzte gleichermaßen.

