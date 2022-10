So viele wöchentliche Corona-Impfungen wie zuletzt im April

Stand: 19.10.2022 18:36 Uhr

In der vergangenen Woche haben sich in Niedersachsen so viele Menschen gegen Corona impfen lassen wie zuletzt Ende April. Insgesamt waren es 67.700 Impfungen, teilte das Gesundheitsministerium mit.