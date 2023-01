So viele Krankschreibungen in Niedersachsen wie noch nie

Stand: 28.01.2023 12:41 Uhr

In Niedersachsen haben sich laut einer DAK-Auswertung im Jahr 2022 prozentual so viele Beschäftigte wie noch nie krankgemeldet. Demnach waren an jedem Tag 56 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben.