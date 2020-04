Stand: 19.04.2020 12:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seevetal: Pflegeheim nach Corona-Ausbruch evakuiert

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenpflegeheim in Seevetal-Maschen (Landkreis Harburg) sind 20 Bewohner in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Rettungswagen brachten die Betroffenen am Sonnabend in die Kliniken nach Winsen und Buchholz. Insgesamt sollen 30 der insgesamt 47 Bewohner sowie 20 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert sein.

Pflege konnte nicht mehr gewährleistet werden

"Wir haben festgestellt, dass die ordnungsgemäße Pflege der Bewohner nicht mehr gewährleistet werden kann, weil solch eine hohe Anzahl an Mitarbeitern erkrankt ist", sagte der Sozialdezernent des Landkreises Harburg, Reiner Kaminski. Wegen der Ansteckungsgefahr trugen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der die Verlegung durchführte, volle Schutzkleidung. Die übrigen erkrankten Personen sollen in einer zweiten Evakuierungsaktion aus dem Heim geholt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht werden.

