Steuer-Schwarzbuch: So verschwendet das Land Millionen Euro Stand: 19.10.2022 11:00 Uhr Der Bund der Steuerzahler hat heute die Steuer-Verschwendung bei Bund, Ländern, Kommunen und Behörden angeprangert. Im neuen Schwarzbuch sind auch neun Fälle aus Niedersachsen und Bremen aufgelistet.

Zum wiederholten Mal steht die Stadt Osnabrück bei den gravierendsten Beispielen für die Verschwendung öffentlicher Gelder im Fokus des Vereins. Wie im Vorjahr geht es um schwerwiegende Finanz-Versäumnisse. In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt rund 14,2 Millionen Euro in Fremdwährungskredite investiert - und das Geld verloren. Im vergangenen Jahr kritisierten die Experten im Schwarzbuch 2021 die 14-Millionen-Euro-Einlage bei der Bremer Pleite-Bank Greensill.

VIDEO: Bund der Steuerzahler veröffentlicht neues Schwarzbuch (09.11.2021) (1 Min)

Steuer-Disziplin in Krisenzeiten dringlich wie nie

Weitere Beispiele von Verschwendung in Springe (Region Hannover), Braunschweig, Göttingen, Oldenburg und Bremen haben die öffentliche Hand Steuern im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich gekostet. "Noch nie waren diese Themen so dringlich wie in dieser Zeit eng aufeinanderfolgender Krisen", sagte Niedersachsens Landesvorsitzender Bernhard Zentgraf. Jeder Euro, der vergeudet werde, stehe nicht für Krisenbewältigung oder Zukunftsinvestitionen zur Verfügung. Das schmerze, so Zentgraf. "Weniger Verschwendung und eiserne Haushaltsdisziplin müssen daher das Gebot der Stunde sein."

