Schüler finden kaum Praktikumsplätze zur Berufsorientierung Stand: 05.02.2022 11:23 Uhr Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) schlägt Alarm: Schülerinnen und Schüler stünden vor großen Schwierigkeiten, Praktikumsplätze zu finden. Hauptgrund sei die Corona-Pandemie.

Man beobachte den Trend seit 2020, sagt Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Praktika seien "sowohl betrieblich als auch schulisch" in der Pandemie kaum möglich, so Bielfeldt. "Damit ist ein wesentliches Instrument zur Nachwuchsgewinnung und bei der Entscheidung über einen Ausbildungsplatz an vielen Stellen praktisch weggefallen."

Vor-Ort-Praktika virtuell nicht zu ersetzen

Virtuell könne man die ersten Erfahrungen in Betrieben nicht ersetzen, sagt Bielfeldt. "Ein effektives Praktikum lebt vom persönlichen Kontakt." Das helfe jungen Menschen bei ihrer Entscheidung, ob sie sich in Beruf und Betrieb wohlfühlen. Mangelnde Berufsorientierung sei aus der Sicht der Betriebe ein großes Hindernis, junge Leute wegen eines Ausbildungsplatzes anzusprechen.

