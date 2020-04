Stand: 24.04.2020 09:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schüler-Transport: Kommunen warnen vor Problemen

In der Corona-Krise sehen die Kommunen in Niedersachsen vor dem Neustart an den Schulen am Montag noch viele ungeklärte Fragen. Laut Landkreistag (NLT) ist nach wie vor offen, wie der Transport der Schüler in Bussen und Bahnen so organisiert wird, dass möglichst wenige Schüler gleichzeitig unterwegs sind.

"Erhebliche Probleme"

"Wir sehen erhebliche Probleme auf uns zukommen", sagte NLT-Chef Hubert Meyer NDR 1 Niedersachsen. Unklar sei etwa, wie die Kinder in Bussen ausreichend Abstand halten sollen - und wer das kontrolliert. Der Busfahrer könne schließlich nicht während der Fahrt gucken, dass die Schüler hinten im Bus die Distanz wahren - es komme darauf an, dass alle mitmachen. Für Meyer müssen Kommunen, Land und Verkehrsunternehmen zudem klären, ob mehr Busse oder Züge eingesetzt werden können, oder wie man die Touren der Schulbusse und den Unterricht so organisiert, dass möglichst wenige Schüler gleichzeitig im Bus sind.

Videos 02:59 Hallo Niedersachsen Schulleiter fordern Absage von Abschlussprüfungen Hallo Niedersachsen Der Schulleitungsverband Niedersachsen fordert angesichts der Corona-Krise, die Abitur-Prüfungen abzusagen. Unterstützung gibt es von der Gewerkschaft GEW und dem Landesschülerrat. Video (02:59 min)

Reicht Halbierung der Klassen aus?

In Niedersachsen kehren ab Montag die Abschlussklassen an die Schulen zurück. Alle Prüfungen sollen stattfinden, die Prüflinge durch die Rückkehr zum Präsenzunterricht die Möglichkeit erhalten, sich darauf vorzubereiten. Ab dem 4. Mai sollen schrittweise auch die anderen Klassen folgen. Laut Vorgabe des Kultusministeriums soll jeweils nur die Hälfte der Schüler am selben Tag in die Schule müssen. Mit diesem Verfahren soll auch Gedränge in Schulbussen und Bahnen verhindert werden. Laut NLT könne dies zwar für etwas mehr Platz sorgen - der Schüler-Transport in Corona- Zeiten bleibe aber sehr komplex, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.04.2020 | 08:00 Uhr