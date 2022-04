Schröder: Bei russischem Gas-Stopp "würde ich zurücktreten" Stand: 23.04.2022 18:30 Uhr

In einem am Sonnabend veröffentlichten Interview der "New York Times" sagt der SPD-Politiker, dass er zwar nicht mit einem solchen Szenario rechne: "Das wird nicht passieren." Sollte es aber doch dazu kommen, "dann würde ich zurücktreten", fügt er hinzu, ohne explizit zu sagen, von welchen Posten.

VIDEO: Nord Stream 2: Kritik an Schwesig reißt nicht ab (23.04.22) (2 Min)

Schröder steht in Deutschland massiv in der Kritik

Schröder ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft und war zuletzt auch für die Pipeline-Gesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 tätig. Er steht in Deutschland massiv in der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten trennt. Vier SPD-Verbände haben deswegen ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder beantragt.

Wird er auch Aufsichtsrat bei Gazprom?

Auch der russische Energieriese Gazprom hat Schröder Anfang Februar - kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine - für einen Aufsichtsratsposten nominiert. Die Hauptversammlung ist für den 30. Juni geplant. Schröder ließ laut "New York Times" in dem Interview offen, ob er die Nominierung annehmen wird. Die US-Zeitung sprach nach eigenen Angaben zwei Mal mit dem früheren Bundeskanzler und SPD-Chef in seiner Heimatstadt Hannover. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dass der langjährige Freund Putins sich in einem Interview äußert.

