Rückschlag: Modellkommunen verschieben ihren Start Stand: 08.04.2021 17:10 Uhr Am 12. April sollen Niedersachsens sogenannte Modellkommunen mit Öffnungen in Handel, Gastronomie und Kultur beginnen. Dieser Termin ist nicht zu halten.

Aktuell ist keine der 13 Städte bereit, am kommenden Montag Geschäfte und Einrichtungen plangerecht zu öffnen. Vielerorts befürchtet der Einzelhandel, dass das Projekt durch die Beschlüsse des nächsten Corona-Gipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am gleichen Tag kassiert werden könnte.

Andernorts benötigen Unternehmerinnen und Unternehmer zusätzliche Zeit, um die Vorgaben des Landes zu erfüllen. Zudem herrscht aufgrund der Oster-Feiertage ein erheblicher Test- und Inzidenzstau, der sich in der kommenden Woche negativ auf das Projekt auswirken könnte. "Eine stabile Interpretation der Fallzahlentwicklung ist erst ab Freitag möglich", heißt es auf der Internetpräsenz der niedersächsischen Landesregierung. Ungeachtet dessen will der Niedersächsische Städtetag am Freitag über einen gemeinsamen Startschuss verhandeln.

So ist der Stand der Dinge am Donnerstagmittag:

Achim: Start am 16. April

Start am 16. April Aurich: Start am 16. oder 17. April

Start am 16. oder 17. April Braunschweig: Start am 15. April, mehr Vorlauf für Betriebe

Start am 15. April, mehr Vorlauf für Betriebe Buxtehude: kein konkreter Starttermin

kein konkreter Starttermin Cuxhaven: aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt

aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt Einbeck: kein konkreter Zeitpunkt

kein konkreter Zeitpunkt Emden: aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt

aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt Hann. Münden: 13. oder 14. April

13. oder 14. April Hildesheim: Corona-Gipfel abwarten, Start frühestens 15. April

Corona-Gipfel abwarten, Start frühestens 15. April Lüneburg: Corona-Gipfel abwarten, kein konkreter Zeitpunkt

Corona-Gipfel abwarten, kein konkreter Zeitpunkt Nienburg/Weser: Start frühestens 15. April

Start frühestens 15. April Norden: Start frühestens 15. April

Start frühestens 15. April Oldenburg: Corona-Gipfel abwarten, Start frühestens 19. April

Auch Nienburg/Weser lässt Starttermin platzen

Nienburg/Weser hatte den 12. April am längsten auf dem Zettel. "Wir versuchen es einfach", hatte eine Stadtsprecherin am Donnerstagvormittag gesagt. Am Nachmittag teilte die Stadt mit, dass sie vom kommenden Montag als Auftakt für das Projekt Modellkommune abrücke - nun soll es frühestens am Donnerstag losgehen.

Hildesheim hält 12. April für unzumutbar

Angesichts der Diskussion um einen eventuell bundesweit einheitlichen Lockdown sei die Unsicherheit unter den Einzelhändlern und Gastbetrieben groß, sagte der Bürgermeister von Hildesheim, Ingo Meyer (parteilos). "Vor diesem Hintergrund haben wir heute entschieden, dass wir den Modellstart verschieben werden." Es sei den Gastronomen nicht zuzumuten, über das Wochenende Waren einzukaufen, wenn dann zu Wochenbeginn schärfere Corona-Regeln möglich sind. In Emden und Cuxhaven beraten Vertreter aus Politik und Wirtschaft aktuell über eine Verlegung.

Betriebe in Oldenburg zurückhaltend

Lüneburg und Oldenburg wollen die Bund-Länder-Beratungen ebenfalls abwarten. In Oldenburg hatten die Betriebe in den vergangenen Tagen die Euphorie gebremst. Firmen waren mit der Stadt in den Dialog getreten, weil es aus ihrer Sicht mehr offene Fragen als Antworten gebe. Für Uwe Andor, Geschäftsführer von Bruns Männermoden, stehen beispielsweise Aufwand und Ertrag im Ungleichgewicht. Gegenüber dem NDR in Niedersachsen sagte Andor, dass ihn die täglichen Tests seiner 35 Angestellten rund 1.000 Euro pro Woche kosten würden - plus den finanziellen Aufwand für die Person, die die Tests durchführe und die Ergebnisse dokumentiere. Das lohne sich für ihn nicht.

Braunschweig verschiebt auf 15. April

Braunschweig hatte den Start am Mittwoch auf den 15. April verschoben. Die Vorbereitungen laufen weiter. Die Bewerbungsfrist für die Betriebe aus dem Bereich Okerumflut auf die 150 Teilnehmerplätze ist am Donnerstag abgelaufen. Alle Bewerbungen, die die Teilnahmekriterien erfüllen, würden berücksichtigt. Die Auswahl soll am Freitag erfolgen. Sollte die Zahl der Bewerbungen in den Branchen die Zahl der jeweils verfügbaren Plätze überschreiten, entscheide das Los.

Ostfriesische Städte benötigen mehr Zeit

Die ostfriesischen Städte Aurich und Norden (beide Landkreis Aurich) wollen frühestens Donnerstag in einer Woche beginnen. Auch in Emden ist der Startzeitpunkt offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2021 | 16:00 Uhr