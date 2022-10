Protest gegen Abgabe: Viele Apotheken am Mittwoch dicht Stand: 19.10.2022 20:12 Uhr Am Mittwoch blieben viele Apotheken in Niedersachsen geschlossen. Apothekerinnen und Apotheker bundesweit haben damit gegen Pläne des Bundesgesundheitsministeriums protestiert, Abgaben zu erhöhen.

Konkret geht es dabei um Abschläge für rezeptpflichtige Medikamente zugunsten der Krankenkassen. Aktuell betrage der Anteil 1,77 Euro, hieß es. So viel muss eine Apotheke derzeit pro Rezept an die Krankenkasse bezahlen. Der Bund will den Anteil nun um 20 Cent erhöhen.

Apotheker: Erhöhung geht zulasten des Personals

Das gehe zulasten des Fachpersonals, sagte Apotheker Axel Schwirz aus Hude (Landkreis Oldenburg) dem NDR in Niedersachsen. Eine Apotheke mit durchschnittlichem Umsatz müsse wegen der Mehrkosten auf eine Vollzeitkraft verzichten, so Schwirz. Im Raum Oldenburg waren nach NDR Informationen rund 50 Apotheken von dem Streik betroffen.

