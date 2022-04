Premium Aerotec: Belegschaft in Varel votiert für Airbus Stand: 26.04.2022 15:32 Uhr Die Beschäftigten von Premium Aerotec in Varel haben am Montag eine wegweisende Entscheidung getroffen. Bei einer Befragung votierten drei Viertel der Belegschaft für einen Verbleib im Airbus-Konzern.

Rund 1.300 in der IG Metall Küste organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei der Befragung abgestimmt. Als Option hätten sie sich für einen Verkauf an den mittelständischen Autozulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) aus Nordrhein-Westfalen entscheiden können. "Wir haben in den langen Tarifverhandlungen durchgesetzt, dass ein Verkauf nur mit einem entsprechenden Mitgliedervotum möglich ist", sagte Heiko Messerschmidt, Sprecher der IG Metall Küste, dem NDR in Niedersachsen. Es sei ein "beispielloser Prozess, dass die Mitglieder das letzte Wort haben". Die Gewerkschaft habe demnach mit beiden Unternehmen faire Konzepte ausgehandelt und selbst eine neutrale Position vertreten.

VIDEO: Streit um Konzernumbau: Airbus und IG Metall einigen sich (01.02.2022) (1 Min)

Althusmann: "Werden Entwicklung kritisch beobachten"

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht in der Entscheidung ein gutes Zeichen. Er freue sich darüber, dass es endlich eine Entscheidung gebe, die den Standort Varel bis 2030 absichere. "Wir werden das Unternehmen wie in der Vergangenheit weiter unterstützen, aber gleichzeitig auch kritisch beobachten, wie sich die Entwicklung in den niedersächsischen Premium-Aerotec-Standorten weiter gestaltet", so Althusmann.

Auf Entscheidung folgt Stellenab- statt Stellenaufbau

Bei einem Verkauf an Mubea war ein Beschäftigungsaufbau auf 1.450 Arbeitsplätze vorgesehen, sagte Gewerkschaftssprecher Messerschmidt dem NDR. "Nun greift der vorbereitete Restrukturierungsplan." Dieser sehe eine Mindestbeschäftigung von 1.000 Vollzeitstellen im Landkreis Friesland bis 2030 vor. Bis 2025 sollen die Standorte Varel, Augsburg und Brasov in die Airbus Aerostructures GmbH überführt werden. "Airbus hat die Möglichkeit, Personal abzubauen. Es wird aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben", sagte Messerschmidt.

Landrat Ambrosy sieht Verhandlungserfolg der IG Metall

Für Jürgen Bruns, Betriebsratschef bei Premium Aerotec in Varel, ist das Abstimmungsergebnis keine Überraschung. "Viele hängen halt mit dem Herz an dem Konzern", sagte Bruns dem NDR in Niedersachsen. Die Entscheidung sei eine Aufgabe für die Zukunft, so Bruns. Zudem werde es neue Arbeitspakete geben, hieß es. Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) begrüßte das Votum der Beschäftigten. Er sprach von einem Verhandlungserfolg der IG Metall. Ambrosy sagte auch, dass die Geschäftsführung von Airbus nach 2030 nicht erneut versuchen dürfe, sich von Teilen der Werke in Niedersachsen zu trennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.04.2022 | 15:00 Uhr