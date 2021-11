Niedersachsen stockt auf: Mehr Impfstationen und Impfpraxen Stand: 16.11.2021 14:11 Uhr Mit Blick auf die sich zuspitzende Corona-Lage haben niedersächsische Landesregierung, Ärzte und Kommunen ein neues Konzept erarbeitet. Der Plan: mehr mobile Teams, Impfstationen und Schwerpunktpraxen.

"Unser Fokus sind jetzt die Auffrischungsimpfungen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) während der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs am Dienstag. Die mobilen Impfteams seien inzwischen in allen Landkreisen aktiv. Zudem habe die Regierung zusammen mit den Kommunen beschlossen, stationäre Impfstellen einzurichten. Gute Beispiele für Letztere gebe es unter anderem in Braunschweig und Hannover. Darüber hinaus soll die Zahl der aktuell 134 mobilen Impfteams verdoppelt werden. Ziel sei es, ein Team pro 40.000 Menschen anzubieten. Aktuell sei eines auf 70.000 Menschen.

Schwerpunkt-Praxen weiterer Baustein

Für die Impfungen in Arztpraxen haben Land und Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) eine Förderung für Schwerpunkt-Praxen vereinbart. "Wir brauchen alle Ideen und alle Wege, die niedersächsische Bevölkerung zu impfen", sagte KVN-Vorsitzender Mark Barjenbruch in der Pressekonferenz. Nach dem Modell der Test-Praxen sollen diese nicht nur eigene Patientinnen und Patienten versorgen. Die Idee sei, dass diese Praxen acht zusätzliche Stunden für Impfungen anbieten. Bereits in den ersten Stunden nach Ausschreibungsbeginn hätten sich rund 280 beworben. Ziel sei es, im ganzen Land Schwerpunktpraxen zu haben. Am Freitag sollen die ersten laut Barjenbruch den Zuschlag erhalten und Impfstoff bestellen können. Dann könnten sie ab dem 29. November loslegen, so der KVN-Chef.

Experten fordern mehr Tempo bei Drittimpfungen

Angesichts stetig steigender Corona-Fallzahlen, die deutschlandweit neue Negativ-Rekorde bei der Inzidenz hervorbringen, steht die Politik unter Druck. Intensivmediziner warnen vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Wissenschaftler und Modellierer fordern, die Impfquote zu erhöhen und mehr Tempo bei den Booster-Impfungen zu machen.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.11.2021 | 16:00 Uhr