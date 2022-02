Niedersachsen: 5.900 Menschen auf Warteliste für Novavax Stand: 08.02.2022 07:54 Uhr Der neue Corona-Impfstoff Novavax soll bald in Niedersachsen verfügbar sein. Seit einer Woche können sich Impfwillige dafür auf eine Warteliste setzen lassen. Das Interesse ist bisher überschaubar.

Rund 5.900 Menschen haben sich nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums bisher einen Termin für eine Impfung mit Novavax gesichert. Bei dem Impfstoff handelt es sich um einen Proteinimpfstoff, der nach lange bewährtem Verfahren hergestellt wurde. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna basieren dagegen auf dem neuen mRNA-Verfahren. Die Landesregierung hofft, dass Novavax die noch nicht geimpften Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich überzeugt, sich doch noch gegen Corona impfen zu lassen. Ab Mitte März gilt für sie eine Impfpflicht, an der Niedersachsen, anders als Bayern, festhält.

Novavax-Lieferung ab 21. Februar erwartet

Die Landesregierung erwartet die erste Novavax-Lieferung in der achten Kalenderwoche, die am 21. Februar beginnt. Von rund 1,4 Millionen Dosen, die das Bundesgesundheitsministerium erwartet, soll Niedersachsen rund zehn Prozent erhalten - dies wären rund 140.000 Dosen. Ursprünglich hatte das Land mit rund 170.000 Dosen gerechnet. "Wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage vollständig bedient werden kann", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Für ungeimpfte Personen ab 18 Jahren

Mit Novavax können sich all jene Personen ab 18 Jahren impfen lassen, die bisher noch keine Corona-Impfung bekommen haben. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) aus der vergangenen Woche sind mehr als 800.000 Erwachsene in Niedersachsen noch nicht gegen Corona geimpft. Für die Immunisierung mit Novavax sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen vorgesehen. Verimpft werden soll der neue Impfstoff von mobilen Teams und in Impfzentren.

