Motorschaden und Wasser im Boot: Seenotretter sichern Schiff Stand: 15.02.2022 20:44 Uhr Seenotretter haben eine Motorjacht mit Maschinenschaden und Wassereinbruch nordöstlich der Insel Wangerooge auf der Nordsee gesichert - und in den Hafen von Hooksiel (Landkreis Friesland) geschleppt.

Die beiden Wassersportler, ein Mann und eine Frau, die ihr Boot aus der Ostsee nach Bremerhaven überführen wollten, hatten zunächst per Funk ein Maschinenproblem gemeldet, wie die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen am Dienstag mitteilte. Der Seenotrettungskreuzer "Bernhard Gruben" rückte daraufhin aus. Das manövrierunfähige Boot trieb in der Nähe von Schifffahrtswegen.

Mit dem Eimer gegen die Wassermassen

Noch während der Seenotrettungskreuzer Kurs nahm, verschlechterte sich die Lage an Bord des Havaristen. Bei Windstärke 6 und bis zu zwei Meter hohen Wellen hatte sich der Anker am Bug der Jacht gelöst und ein Loch in den Rumpf unterhalb der Wasserlinie gerissen. Wasser drang ins Innere. Der Mann und die Frau bemühten sich daraufhin den Seenotrettern zufolge, mit Eimern das Wasser über Bord zu befördern, um das Boot schwimmfähig zu halten.

Rettung in letzter Minute

Die "Bernhard Gruben" nahm die Motorjacht am Montagnachmittag schließlich an den Haken und schleppte sie zunächst bis zur Insel Minsener Oog, wo der Seegang ruhiger war. Laut den Seenotrettern geschah dies gerade rechtzeitig, da die Besatzung ihr Boot alleine nicht länger hätte halten können. Anschließend wurde das Boot nach Hooksiel geschleppt.

