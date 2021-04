Mit dem Hund in der Natur: Zurzeit gilt Leinenpflicht Stand: 02.04.2021 08:42 Uhr Hunde in Niedersachsen müssen wieder an die Leine. Zwischen 1. April und 15. Juli gilt eine Anleinpflicht in der freien Landschaft: im Wald, auf Feldwegen, auf Wiesen, an und in Gewässern.

Auch auf Deichen außerhalb des bebauten Stadtgebietes dürfen die Vierbeiner nur angeleint unterwegs sein. Grund für die Vorschrift ist die Brut- und Setzzeit von Wildtieren. Bei manchen Arten sind die weiblichen Tiere jetzt hochtragend, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium erklärt. In diesem Zustand könnten sie sich nicht so leicht bewegen und die Flucht ergreifen. Hasen und Schwarzwild haben bereits Nachwuchs, viele Vogelarten beginnen mit dem Brüten. Vertreibt ein stöbernder Hund einen brütenden Vogel, so kann das Gelege auskühlen. Schnuppert er an einem Jungtier, das dann womöglich nach Hund riecht, kann es passieren, dass die erwachsenen Tiere ihren Nachwuchs verstoßen.

Videos 2 Min Pro & Contra: Leinenzwang bis Mitte Juli für Hunde in der Natur Die einen haben vollstes Verständnis dafür, Wildtiere zu schützen, andere halten es für Tierquälerei, nicht ableinen zu dürfen. (31.03.2021) 2 Min

Rehkitze besonders gefährdet

Laut Ministerium hilft die Anleinpflicht insbesondere Bodenbrütern wie zum Beispiel Enten, Gänsen, Rebhühnern, Fasanen, Kiebitzen und Lerchen. Aber auch etwa Rehkitze oder kleine Hasen würden so geschützt. Gerade Rehkitze sind in dieser Zeit besonders gefährdet, wie der Nationalpark Harz in der Vergangenheit erklärte. Dort müssen Hunde im Übrigen ganzjährig Hunde an die Leine gelegt werden.

Unterschiedliche Regelungen für Parks

Geregelt wird die Schutzzeit in Paragraf 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung. Jagdhunde, Rettungs-, Hüte-, Blinden- und Polizeihunde sind während eines Einsatzes vom Leinenzwang ausgenommen. Zudem gilt die Vorschrift nach Angaben des Naturschutzbunds (NABU) nicht für Parkanlagen in der Stadt. Gemeinden stehe es allerdings frei, hier eigene Regeln zu verhängen.

Videos 1 Min In Niedersachsen müssen Hunde wieder an die Leine Vom 1. April bis zum 15. Juli herrscht in Niedersachsen wieder Leinenzwang für Hunde. (01.04.2020) 1 Min

Kommunen weisen Freilaufflächen aus

In Hannover zum Beispiel müssen Hunde in öffentlichen Park- und Grünanlagen immer an der Leine geführt werden. Viele Kommunen in Niedersachsen weisen auf ihren Internetseiten zudem spezielle Flächen aus, wo Hunde jetzt frei laufen dürfen. Hundebesitzerinnen und -besitzer, die sich nicht an die Anleinpflicht halten, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Die Geldbuße kann bis zu 5.000 Euro betragen.

Gesetz zum Leinenzwang in Niedersachsen In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,

1. dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde

a) nicht streunen oder wildern und

b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind (...).



Auszug Paragraf 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung





Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.04.2021 | 08:00 Uhr