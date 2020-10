Maske an Niedersachsens Schulen in Risikogebieten Pflicht Stand: 30.10.2020 18:25 Uhr Ab der 5. Klasse müssen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sofern im entsprechenden Landkreis der Inzidenzwert 50 erreicht ist.

Bislang war dies kein Muss. Wenn an einer Schule in einem Landkreis mit einem Wert unter 50 eine Infektionsschutzmaßnahme vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, also zum Beispiel eine Klasse in Quarantäne muss, gilt die Pflicht für den Zeitraum der Quarantäne.

Abwechselnd Präsenzunterricht möglich

Darüber hinaus gibt es neue Regelungen für den Fall, dass innerhalb von sieben Tagen mehr als 100 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis festgestellt werden und an der entsprechenden Schule eine Klasse oder ein Jahrgang bereits in Quarantäne muss. Dann greift das sogenannte Szenario B. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler haben abwechselnd Präsenzunterricht und es befindet sich jeweils nur eine halbe Klasse in den Klassenräumen. In diesem Szenario entfällt dann wiederum die Maskenpflicht im Unterricht, da die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Gesundheitsämter können darüber hinaus Maßnahmen anordnen

Über die neue Regelung hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in einem Schreiben am Freitag informiert. Darin heißt es außerdem, dass die örtlichen Gesundheitsämter auch bereits unter dem Inzidenzwert 50 eine Ausweitung der Maskenpflicht oder Unterricht im Wechselmodell anordnen können.

Ziel soll es sein, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch Kitas können ab einem Inzidenzwert von 100 in den Wechselbetrieb gehen, wenn das örtliche Gesundheitsamt dies entscheidet.

