Lange Schlangen vor Baumärkten in Niedersachsen

Zur Freude von Hobby-Gärtnern und Heimwerkern haben Bau- und Gartenmärkte in Niedersachsen auch wieder für Privatpersonen geöffnet. Das führte am Sonnabend zu langen Schlangen vor den Geschäften: Schon deutlich vor Ladenöffnung um 8 Uhr hätten sich zahlreiche Menschen angestellt - allerdings Abstand gewahrt. "Es ist alles ruhig. Wir haben bisher keine Einsätze", hieß es von der Polizei Braunschweig - ähnlich sah es in Hannover, Oldenburg und Osnabrück aus. Wegen des erwarteten hohen Andrangs und des Risikos einer Ansteckung mit dem Coronavirus stellten viele Märkte Regeln auf. Die Landesregierung hat die zwischenzeitliche Schließung wegen der Corona-Krise rückgängig gemacht, weil viele Bürger in benachbarte Bundesländer ausgewichen waren.

Wieder geöffnet: Ansturm auf Gartencenter Hallo Niedersachsen - 04.04.2020 19:30 Uhr Nach zwei Wochen haben die Gartencenter in Niedersachsen wieder geöffnet. Viele nutzen das Angebot: Rund 1.000 Besucher besuchten den Gartencenter in Hemmingen.







Kruithoff spricht von "fatalem Zeichen"

Auf kommunalpolitischer Seite sorgt die Kehrtwende für jede Menge Kritik. Vor allem die Landräte und Bürgermeister aus der Küstenregion lehnen die Öffnung der Märkte ab. Der parteilose Emder Oberbürgermeister Tim Kruithoff hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deshalb sogar einen Brief geschrieben. "Ich befürchte wirklich, dass es dort zu einem großen Ansturm kommen wird, weil wir jetzt einen gewissen Stau an Bedarf bei den Bürgern haben", sagte Kruithoff NDR 1 Niedersachsen im Vorfeld. "Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen." Aus gesundheitlichen Gründen sei es das falsche Signal, die Baumärkte jetzt wieder zu öffnen. "Ich finde dieses Zeichen zu diesem Zeitpunkt fatal", betonte Kruithoff.

Maskenpflicht als Hürde für Kunden?

Laut Kruithoff können sich die Kommunen gegen den befürchteten Ansturm höchstens mit einem Trick wehren. "Eine Möglichkeit wäre, dass man anweist, dass alle Kunden eine Maske tragen müssen", sagte er. Dann würde man es den Menschen zumindest erschweren, in Baumärkte zu gehen. In einigen Orten sollen zudem Sicherheitsdienste den Einlass koordinieren, damit sich Mitarbeiter und Kunden nicht anstecken.

Uneinigkeit bei den Lokalpolitikern

Im Binnenland gingen die Meinungen auseinander. Der Oldenburger Landrat Carsten Harings (parteilos) befürchtet ebenfalls übervolle Märkte. Er betonte aber auch, dass vor allem Gärtnereien dringend ihre Pflanzen verkaufen müssten. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) ließ dagegen über seinen Stadtsprecher ausrichten, er stehe voll und ganz hinter dem Beschluss der Landesregierung, die Märkte wieder zu öffnen. Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) vertritt die gleiche Position. Sie hatte diesen Schritt schon seit einigen Tagen gefordert und sich sogar ausdrücklich für eine Öffnung der Baumärkte eingesetzt.

