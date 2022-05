Land plant nur noch fünf Tage Corona-Isolation ab Sonnabend Stand: 04.05.2022 13:58 Uhr Niedersachsen verkürzt vermutlich ab Sonnabend die Isolationszeit bei Corona-Infektionen auf fünf Tage. Damit folgt das Land der Empfehlung des Robert Koch-Instituts.

Die Änderungsverordnung soll am Wochenende in Kraft treten, teilte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Ein negativer Test ist dann keine Pflicht mehr, wird aber "dringend empfohlen", hieß es. Kontaktpersonen von Infizierten soll künftig nur noch dringend geraten werden, für fünf Tage Kontakte zu reduzieren. Bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden.

VIDEO: Corona: Behrens blickt "mit Optimismus in den Sommer" (26.04.2022) (1 Min)

Niedersachsen will bis Herbst vierte Impfung für alle

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte Ende April noch einmal für die Corona-Schutzimpfung geworben. Menschen über 60 Jahre und chronisch Erkrankte sollten sich um eine zweite Auffrischungsimpfung kümmern. Auch kürzlich infizierte Personen seien nicht gegen weitere Infektionen geschützt. Häufige Mehrfachansteckungen zeigten, dass die Immunantwort des Körpers bei der hochinfektiösen und derzeit alleinigen Omikron-Variante in der Regel sehr schwach ausfalle, so die Ministerin. Die Landesregierung plant demnach, bis zum Herbst allen Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen eine vierte Impfung zu ermöglichen - ob mit einem angepassten Omikron-Impfstoff oder dem bisher verwendeten, ist derzeit noch unklar.

