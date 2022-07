LKA-Experte sieht massive Zunahme bei Kokainschmuggel Stand: 24.07.2022 14:30 Uhr Immer wieder gelingen niedersächsischen Ermittlern wichtige Fahndungserfolge gegen Drogenbanden. Laut Christian Zahel, Leitender Kriminaldirektor beim LKA, ist der "Einfuhrdruck" weiterhin hoch.

"Das zeigt sich an immer größeren Sicherstellungsmengen in den Seehäfen, aber eben auch über die größer werdenden Strukturen und Netzwerke in Niedersachsen", sagt der Experte für Organisierte Kriminalität im Interview mit der dpa. "Die Mengen steigen von Jahr zu Jahr." Erst im April haben Fahnder von hiesigem LKA, Zoll und Staatsanwaltschaft Hannover einen großen Schlag gegen Kokainschmuggler geführt. Auch hier der Schwerpunkt: Niedersachsen.

VIDEO: LKA Niedersachsen hebt internationalen Drogenring aus (21.04.2022) (2 Min)

Rekordfund im Hamburger Hafen

Die Gruppe aus dem Raum Hannover soll 23 Tonnen Kokain nach Europa importiert haben. Bei Razzien in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen durchsuchten Ermittler 35 Objekte. Polizisten nahmen elf mutmaßliche Schmuggler fest. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmen habe es in diesem Zusammenhang in sowie in den Niederlanden, Spanien, Belgien und Paraguay gegeben. Im Februar 2021 war Beamten im Hamburger Hafen ein Rekordfund von 16 Tonnen Kokain gelungen. Im Hafen von Antwerpen (Belgien) entdeckten Fahnder 7,2 Tonnen weißes Pulver. Auch hier soll die Bande aus Hannover verantwortlich sein für die illegale Einfuhr nach Europa.

Drogenfunde haben sich in zehn Jahren verdoppelt

Die Banden agierten dabei immer professioneller. "Dass die Täter hier aus Hannover so professionell vorgehen, wie wir das jetzt nachweisen können, das haben wir nicht vermutet", hatte Zahel im April im Rahmen einer Pressekonferenz gegenüber dem NDR in Niedersachsen gesagt. Und weiter: "Die Menge der Sicherstellungen in Europa hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt." Laut Zahel schätzen Experten, dass Fahnder sogar rund die Hälfte des produzierten Kokains sicherstellen. Rauschgifthandel sei das "Schmiermittel der organisierten Kriminalität", das Milliardengewinne erziele, so Zahel, der seit zwölf Jahren die Abteilung 3 für Analyse und Ermittlungen im LKA Niedersachsen leitet und Ende des Monats in den Ruhestand geht.

