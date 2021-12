Kommentar: Die Landesregierung verliert die Kontrolle Stand: 03.12.2021 14:15 Uhr Bund und Länder ändern derzeit gefühlt täglich die Regeln, um die Corona-Krise in den Griff zu kriegen. Manches wirkt planlos. Die Landesregierung in Niedersachsen scheint die Kontrolle zu verlieren.

Ein Kommentar von Torben Hildebrandt

Was für ein Wirrwarr: Am Arbeitsplatz gilt 3G, im Restaurant 2G-Plus, im Handel ab nächster Woche 2G - und im Supermarkt gilt: nichts. Ach ja, und dann sind noch die Ausnahme-Kommunen wie Wilhelmshaven und der Heidekreis: Da sind die Corona-Zahlen so niedrig, dass wieder andere Regeln greifen.

Details? Kommen später!

Wer soll da noch durchsteigen? Mitten im Weihnachtsgeschäft ändern Bund und Land gefühlt fast täglich die Regeln - oder sie kündigen es zumindest an. Details? Kommen später! Ab wann genau gilt denn jetzt 2G im Handel? Ab Montag, ab Mittwoch? Wer kontrolliert den Impfpass im Laden? Der Inhaber des Spielwarengeschäfts am Eingang? Oder reichen Stichproben - wie in Bussen und Bahnen?

Rolle rückwärts

Wir hängen mal wieder in der Luft. Und offenbar kommt selbst die Landesregierung bei den eigenen Vorgaben nicht mehr mit. Erst führt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den 2-G-Plus-Testnachweis für den Freizeitbereich ein. Als er merkt, dass die Schlangen an den Testzentren zu lang sind, kommt die Rolle rückwärts: Geboosterte sollen auch ohne zusätzlichen Test hinein dürfen - und zwar schon - Achtung! - ab Sonnabend, wie die Regierungssprecherin am Freitag erläutert hat. Das ist schon wieder planlos.

Hektische Politik trifft auf grundsätzliche Probleme

Hals über Kopf kündigt die Landesregierung Unausgegorenes an. Das eine Ministerium weiß nicht, was das andere macht. Es ist ein Trauerspiel. Zu dieser hektischen Politik kommt das grundsätzliche Problem, dass den Praxen der Impfstoff zum Boostern fehlt.

Die Landesregierung in Niedersachsen ist mittendrin, ihren Kredit zu verspielen. Die rot-schwarze Koalition ist schon häufiger durch die Krise gestolpert - jetzt scheint sie komplett die Kontrolle zu verlieren.

