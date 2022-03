Kliniken in Niedersachsen bereit für ukrainische Patienten Stand: 28.03.2022 08:00 Uhr Krankenhäuser haben sich bundesweit bereit erklärt, Menschen aus der Ukraine kostenlos zu behandeln. Auch in Niedersachsen bereiten sich die Kliniken auf ukrainische Patienten vor.

In Braunschweig und Oldenburg sind nach Informationen des NDR in Niedersachsen noch keine Patienten aus der Ukraine angekommen. In Hannover wird eine Ukrainerin wegen einer Krebserkrankung behandelt. Das Angebot der drei Diakovere-Kliniken richte sich nicht nur an Kriegsverletzte aus der Ukraine, sagte ein Sprecher. Die Geflüchteten bekommen jede medizinische Hilfe, die sie brauchen, und zwar auf Kosten der Kliniken. In Hannover werden dafür zehn Plätze angeboten, wobei das keine Obergrenze sei - man werde jeden Patienten aus der Ukraine aufnehmen, soweit es Kapazitäten gebe.

Trotz Personalknappheit nimmt das Marienstift auf

Gleiches gelte auch für das Marienstift Braunschweig, obwohl die Personaldecke wegen der Corona-Pandemie gerade sehr angespannt sei, so eine Sprecherin. Braunschweig stellt auch Betten für behinderte Menschen zur Verfügung. Die Asklepios-Kliniken im Harz bieten neben Krankenhausbetten auch Unterkünfte an - 50 Plätze stehen in Clausthal-Zellerfeld bereit, weitere 80 in Seesen.

