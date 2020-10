Kita-Betreuung mit Corona-Arbeitslosen verbessern? Stand: 12.10.2020 14:30 Uhr Der DStGB fordert angesichts von bundesweit 342.000 fehlenden Kita-Plätzen eine Betreuungsoffensive. Arbeitslose könnten demnach aushelfen. In Niedersachsen löst die Idee ein verhaltenes Echo aus.

Der Vorschlag des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) sieht vor, dass Arbeitnehmer, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind, zu Betreuern ausgebildet werden könnten. Ihnen sollten attraktive Angebote unterbreitet werden, um sich zur Tagesmutter oder zum Tagesvater ausbilden zu lassen, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

Ver.di befürchtet Qualitätsverlust

Auf klare Ablehnung stößt der Vorschlag bei der Gewerkschaft ver.di in Niedersachsen. Die Idee sei schon nicht gut gewesen, als im Frühjahr vorgeschlagen wurde, dass Verkäuferinnen und Verkäufer diese Aufgabe übernehmen sollen, sagt ver.di-Sprecher Matthias Büschking NDR 1 Niedersachsen. Die Gewerkschaft sorgt sich, dass Personal in die Kitas kommt, dass nicht mit Kindern umgehen kann. "Es muss uns doch allen darum gehen, für mehr Qualität in den Kitas zu sorgen und nicht für weniger", sagte Büschking.

NSGB will mehr männliche Betreuer

Der niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) hält den Vorstoß des Bundesverbands dagegen für diskussionswürdig. Die Idee mehr Menschen für die Arbeit in den Krippen und Kindergärten zu gewinnen sei erst mal richtig, sagt Kita-Experte Marco Mensen. Er fordert darüber hinaus, dass der Staat Männer stärker aktivieren müsste, weil ihr Anteil in den Kitas äußerst gering ist. Von der niedersächsischen Landesregierung verlangt Mensen mehr Hilfe, was den Bau neuer Krippenplätze angeht. Die Finanzierung neuer Krippen verlaufe oft schleppend, dabei entstehe auch der Eindruck, dass Kommunen betteln und bitten müssten.

