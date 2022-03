Kinderärztepräsident: Tägliches Testen ist "Zirkus" Stand: 28.03.2022 10:45 Uhr Nach den Osterferien müssen sich Schüler in Niedersachsen jeden Tag vor dem Unterricht testen. Kinderärztepräsident Thomas Fischbach fordert ein Ende der anlasslosen Testpflicht in Kitas und Schulen.

Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), sieht das Wohl von Kindern und Jugendlichen durch die aktuelle politische Linie gefährdet und sorgt sich um Bildungs- und Entwicklungschancen. "Die Testpflicht für Kinder ohne Symptome ist zu einer überflüssigen Zumutung geworden", sagte er im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Der ganze Zirkus wird nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen. Es muss bitte Schluss sein mit dem Testen gesunder Kinder", so Fischbach. Es reiche aus, Kinder mit Symptomen zu testen - trotz hoher Inzidenzzahlen.

Niedersachsens Schüler testen dreimal pro Woche

In Niedersachsen müssen Schülerinnen und Schüler sich dreimal wöchentlich vor dem Unterricht testen. Eltern müssen per Unterschrift das negative Testergebnis bestätigen. Ohne negativen Test ist kein Zugang zu Schulen erlaubt. Nach den Osterferien, die vom 4. bis zum 19. April gehen, hat die Landesregierung erneut für eine Woche eine tägliche anlasslose Testpflicht angesetzt. Nach dieser Woche läuft die Testpflicht aus.

Kinder nicht von Freizeitangeboten ausschließen

Der Ärztepräsident fordert von der Politik, die soziale Teilhabe für Heranwachsende sicherzustellen. Kinder und Jugendliche sollten bei der Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht vergessen werden. "Unsere Sorge ist groß, dass Kinder mit unvollständigem Impfschutz wegen der weiter hohen Inzidenzen noch lange von Sport- oder Freizeitangeboten ausgeschlossen werden könnten. Das darf auf keinen Fall passieren", so Fischbach. Das Problem: Für Kinder bis fünf Jahre gebe es keinen zugelassenen Impfstoff, für Kinder bis elf Jahre keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Zudem könnten viele Jugendliche sich nicht impfen lassen, wenn die Eltern das nicht wollen.

Ungeimpfte Erwachsene nehmen Kinder in "Geiselhaft"

Zudem sprach sich Fischbach in diesem Zusammenhang für eine Impfpflicht für Erwachsene ab Juni aus. Bei einer neuen Welle im Herbst "werden vor allem wieder die Kinder und Jugendlichen unter den unvermeidbaren Einschränkungen leiden", so Fischbach. Wer die Impfung weiterhin verweigere, Personen mit medizinischen Gründen ausgenommen, "nimmt den Rest der Bevölkerung in Geiselhaft", so Fischbach. "Das trifft besonders Minderjährige, die durch die Einschränkungen um Bildungs- und Entwicklungschancen gebracht werden, sozial und psychisch leiden."

Fischbach fordert Solidarität

Von den CDU-Plänen einer Impfpflicht im zeitlichen Zusammenhang mit einer neuen Corona-Welle und den FDP-Plänen einer Beratungspflicht hält der BVKJ-Präsident nichts. "Wir Ärzte haben jedenfalls keine Kapazitäten für stundenlange Einzelgespräche mit hartnäckigen Impfverweigerern, wenn sie überhaupt kämen", so Fischbach zur NOZ. "Ungeimpfte Erwachsene gefährden durch ihre Verweigerungshaltung sich und andere. Jetzt ist endlich die Solidarität der Erwachsenen mit unseren Jüngsten gefragt."

