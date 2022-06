Joe lebt - Vermisster Junge laut Polizei in Gully gefunden Stand: 25.06.2022 08:30 Uhr Der vermisste Joe aus Oldenburg lebt. Eine Woche nach seinem Verschwinden wurde der Achtjährige nach Polizeiangaben in der Stadt in einem Gully gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Das teilte die Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland auf Twitter mit. Seit Tagen lief eine großangelegte Suche nach dem geistig behinderten Jungen. Die Polizei hatte eine Mordkommission eingerichtet. Wie der Junge in den Gully gelangte, war zunächst unklar. Die Ermittler kündigten weitere Informationen im Laufe des Tages an.

Suche mit Hubschraubern, Spürhunden und Drohnen

In Oldenburg hatten sich viele Menschen am Freitag auf eigene Faust auf die Suche gemacht. Auch die Polizei war verschiedenen verschiedenen Hinweisen nachgegangen, hatte mit Spürhunden, Hubschraubern und Drohnen nach dem Jungen gesucht. Joe war am 17. Juni, zum letzten Mal gesehen worden. Die Annahme der ersten Tage, dass sich das Kind bewusst verstecken könnte, hatte ein Polizeisprecher noch am Donnerstag als zunehmend unwahrscheinlich bezeichnet.

Ermittelt wird gegen Unbekannt. Aufgrund einer Zeugenaussage bestand der Verdacht, dass der Achtjährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Ein Unglück hatte die Polizei ebenfalls nicht ausgeschlossen.

