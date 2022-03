Hausrecht: Wo gilt weiter Maskenpflicht in Niedersachsen? Stand: 30.03.2022 00:00 Uhr Ab Sonntag entfallen in Niedersachsen weitreichende Corona-Maßnahmen - darunter die Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen. Unternehmen können aber trotzdem auf das Tragen von Masken bestehen.

Durch ihr Hausrecht können Betriebe und Unternehmen eine Maskenpflicht verhängen - für ihre Mitarbeitenden und für ihre Kunden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte jüngst große Supermarktketten dazu aufgefordert, in ihren Filialen bundesweit per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Auch die Gewerkschaft ver.di mahnte den Schutz von Beschäftigten und Kunden im Einzelhandel an. Die Aufhebung der Maskenpflicht mache bei den hohen Infektionszahlen wenig Sinn, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Wenn nur einzelne Geschäfte die Maskenpflicht durchsetzten, sei das allerdings unübersichtlich für Kunden. Sie forderte deshalb eine bundesweit einheitliche Regelung.

Viele Handelsketten wollen keine Maskenpflicht durchsetzen

Viele große Handelsketten haben bereits angekündigt, keine Maskenpflicht per Hausrecht einführen zu wollen. Unter anderem müssen Kunden bei Ikea, Thalia, C&A, Woolworth, Deichmann und Ernsting's family ab Montag keine Maske mehr tragen. Die Drogeriemarktkette Rossmann mit Sitz in Burgwedel (Region Hannover) teilte auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit, sich "zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Angelegenheit nicht äußern" zu wollen.

VW: Maskenpflicht wo Mindestabstand nicht eingehalten wird

Beim Autobauer Volkswagen, der in Niedersachsen Werke in Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Emden, Salzgitter und Osnabrück betreibt, gilt zwar keine generelle Maskenpflicht mehr im Unternehmen - aber in allen Situationen, in denen ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Das teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Die Autohändler halten sich nach Angaben von Volkswagen als eigenständige Unternehmen an die jeweils geltenden Landesverordnungen. Ob sie von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer Maske von den Kundinnen und Kunden fordern, bleibt damit jedem Händler selbst überlassen.

Maskenpflicht bei TUI bis zum 20. Mai

Der Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover schreibt auf Anfrage, dass im Unternehmen die Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes gelten, die in der aktuellen Version bis zum 25. Mai gelte. Die Maskenpflicht gelte weiterhin überall im Bürogebäude außer direkt am Arbeitsplatz, sofern dort der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. In Flugzeugen von TUI Fly gelte weiterhin die von den Behörden angeordnete Maskenpflicht.

Einheitliche Maskenpflicht nur noch in wenigen Bereichen

Eine einheitliche Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gibt es in Niedersachsen künftig nur noch in folgenden Bereichen:

Krankenhäuser

Pflegeeinrichtungen

Heime

Arztpraxen

Justizvollzugsanstalten

öffentlicher Personennahverkehr und Fernverkehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus