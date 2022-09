Gruppe "United Tribuns" verboten: Razzien auch in Niedersachsen Stand: 14.09.2022 11:57 Uhr Die Bundespolizei durchsucht aktuell mehrere Objekte der rockerähnlichen Gruppe "United Tribuns" in Niedersachsen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Verein am Morgen verboten.

Das teilte das Ministerium am Mittwochmorgen mit. Zur Stunde finden Durchsuchungen in neun Bundesländern statt. In Niedersachsen laufen Razzien in den Bereichen der Polizeidirektionen Hannover, Lüneburg und Braunschweig, wie eine Sprecherin des Niedersächsischen Innenministeriums dem NDR sagte. Wie viele Objekte genau durchsucht werden, sagte sie nicht. Erst nach Abschluss der Durchsuchungen wolle man genauere Auskünfte geben.

Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte

In Norddeutschland sind neben Niedersachsen auch Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein betroffen. Durchsucht werden nach Angaben des Bundesinnenministeriums Privatwohnungen und Vereinsräume der Gruppe. Mitglieder der "United Tribuns" hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Wir müssen als Rechtsstaat sehr deutlich zeigen, dass wir Gruppierungen, von denen so schwere Straftaten ausgehen, nicht dulden."

Pistorius: Hohe Gefährdung

"Von den Mitgliedern dieser Rockergruppierung geht eine hohe Gefährdung aus", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem NDR am Mittwoch. Umso entscheidender sei es, dass dem Verein und dessen Mitgliedern nun "die Grundlage für ihre kriminellen Aktivitäten entzogen wurde". Der Gesamtverein und seine Teilorganisationen werden aufgelöst, sagte Faeser weiter. Das Vereinsvermögen werde beschlagnahmt und die Kennzeichen der Gruppe dürften nicht mehr öffentlich verwendet werden. Laut Faeser stellen sich die rund 100 Mitglieder bundesweit als eine Art Bruderschaft mit Affinität zum Kampfsport dar. Dass Straftaten durch die "United Tribuns" nicht nur geduldet, sondern auch "gefördert und belohnt" würden, zeige sich auch daran, dass es verschiedene Aufnäher ("Patches") des Vereins gebe, die an Mitglieder verliehen würden, die Straftaten im Sinne des Vereins verübten.

Ministerium: Bosnischer Ex-Boxer gründete die Gruppierung

Nach Angaben des Bundesinnenministerium war die Gruppierung 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründet worden. Der Gründer soll sich nicht mehr in Deutschland aufhalten. Der Mann, der während des Krieges in Bosnien als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, arbeitete den Angaben zufolge zunächst als Türsteher und gründete später mit anderen zwei Bordelle.

