Grundsteuerreform: Eigentümer müssen Erklärung einreichen Stand: 03.02.2022 18:56 Uhr Grundstückseigentümer müssen in Niedersachsen zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt einreichen.

Hintergrund ist eine Reform der Grundsteuer, wie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bei der Vorstellung der neuen Steuer am Donnerstag mitteilte. In Niedersachsen gibt es rund 3,5 Millionen Grundstücke. Wie viele Steuern Haus- und Grundeigentümer künftig zahlen müssen, hängt künftig von drei Faktoren ab: von der Lage, von der Größe des Grundstücks und von der Wohnfläche in Quadratmetern. Hilbers bezeichnete die neue Grundsteuer als einfach, klar und transparent.

1,43 Milliarden Euro für die Kommunen

Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Im Jahr 2020 lag das Steueraufkommen für bebaubare und bebaute Grundstücke in Niedersachsen bei 1,43 Milliarden Euro. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, sollen die Grundsteuer-Gesamteinnahmen nahezu gleich bleiben. Auch für die meisten Steuerzahler dürfte sich die Höhe der Steuer auf demselben Niveau bewegen wie bisher. Allerdings ist zu erwarten, dass Grundeigentümer in guten Lagen etwas mehr bezahlen müssen, als bisher - zum Beispiel im Stadt- oder Ortskern oder in boomenden Gemeinden. In weniger beliebten oder abgelegenen Gebieten könnte es günstiger werden. Über die Höhe der Grundsteuer entscheiden am Ende die Gemeinden mit dem sogenannten Hebesatz.

Ab 2025 wird nach dem neuen Modell gezahlt

Im Mai oder Juni sollen Eigentümer dazu ein Informationsschreiben vom Finanzamt erhalten, dass das Ausfüllen dieser Erklärung erläutert. Die Erklärung kann dann über die Steuersoftware Elster hochgeladen werden - darüber reichen viele Menschen ihre Steuererklärungen ein. Hilbers sagte, die Erklärungen könnten auch per Post zugestellt werden. Wegen der hohen Anzahl warb er dafür, dies online zu tun. Die Finanzämter haben bis Ende 2023 Zeit, um einen neuen Grundsteuermessbeitrag festzustellen und an die jeweilige Kommune weiterzuleiten. Die Festsetzung der Grundsteuer erfolge dann bis Ende 2024. Eigentümer müssen die neue Grundsteuer ab Januar 2025 zahlen.

Niedersachsen hat ein eigenes Modell

Das Bundesverfassungsgericht hatte veraltete Bewertungsgrundlagen moniert - der Bund musste daraufhin ein neues Grundsteuergesetz beschließen. Dabei sollte einerseits das Aufkommen der Grundsteuer für die Kommunen erhalten bleiben, andererseits ein aktualisiertes, rechtssicheres Berechnungsverfahren gefunden werden. Die Länder dürfen aber - wie Niedersachsen - vom Bundesmodell abweichen.

