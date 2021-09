Fahrraddemo von "Fridays for Future" auf A7 bleibt verboten Stand: 02.09.2021 20:20 Uhr Eine von der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" geplante Fahrraddemonstration über die Autobahnen 7 und 37 bei Hannover bleibt verboten.

Das Oberverwaltungsgericht im niedersächsischen Lüneburg bestätigte am Donnerstag in einem Eilverfahren eine gleichlautende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes in Hannover. Zur Begründung verwiesen die Richter in dem unanfechtbaren Beschluss auf die Unfallgefahr in Folge der zu erwartenden Staubildung. Die von der zuständigen Versammlungsbehörde genehmigte Ersatzroute über Bundesstraßen mitsamt einer Zwischenkundgebung an der A7 sei im vorliegenden Fall verhältnismäßig und nicht zu beanstanden, so das Gericht.

Demo für Verkehrswende und gegen neue Autobahnen

Am Freitag wollen Aktivisten der Klimaschutzbewegung per Fahrrad zu einer Kundgebung in Hannover fahren, um für eine Verkehrswende und gegen den Neubau von Autobahnen zu protestieren. Die Sternfahrten von "Fridays for Future" beginnen in Hildesheim, Peine, Wunstorf und der Wedemark, wie die Organisatoren mitteilten. Gegen 16 Uhr sollen sich die Demonstrationszüge zu einer Abschlusskundgebung auf dem Waterlooplatz in der Landeshauptstadt treffen. Eine Gruppe aus Hildesheim wollte neben Bundesstraßen ursprünglich auch ein Teilstück der A7 und und der A37 nutzen. Laut Gericht erwarten die Initiatoren etwa 600 bis 800 Teilnehmer.

Weitere Informationen Für Verkehrswende: "Fridays for Future" plant Sternfahrt Ziel des Protests am Freitag ist Hannover. Die Anfahrt sollte auch über Autobahnen erfolgen. (31.08.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2021 | 08:00 Uhr