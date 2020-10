Digitalisierungsprofessuren: 50 freie Stellen, keine besetzt Stand: 08.10.2020 09:40 Uhr Für 50 Digitalisierungsprofessuren in Niedersachsen steht Geld bereit. Die Fachleute dafür müssen noch gefunden werden: Keine der insgesamt 50 bewilligten Stellen ist besetzt.

Das Wissenschaftsministerium führt das unter anderem auf ein komplexes Verfahren und die Corona-Pandemie zurück. Erste Berufungen sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen, hieß es. Das Land will mit dem Projekt das Studienangebot ausweiten und junge Menschen besser auf die technischen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.

Stellen seit Monaten vergeben

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte die Ausschreibungen für das Projekt Anfang 2019 angekündigt. Im vergangenen November waren bereits 40 Digitalisierungsprofessuren an ausgewählte Hochschulen vergeben worden. Im Juli folgten zehn weitere.

Zuschüsse in Millionenhöhe

Für die Professuren stellt das Land einmalig 42 Millionen Euro bereit. Zudem werden sie von 2021 an jährlich mit 8,76 Millionen Euro unterstützt. Die neuen Professuren sollen unter anderem an Hochschulen in Oldenburg, Göttingen, Braunschweig, Hannover, Osnabrück und Clausthal-Zellerfeld entstehen.

