Deutsches Milchkontor will aus Käsewasser Trinkwasser machen Stand: 27.08.2021 10:48 Uhr Das Deutsche Milchkontor (DMK) in Edewecht (Landkreis Ammerland) will seinen Wasserverbrauch senken. Dafür bereitet das Unternehmen Wasser auf, das dem Käse bei der Herstellung entzogen wird.

Damit das Wasser wieder als Trinkwasser in den Kreislauf eingeführt werden kann, muss es gereinigt und aufbereitet werden. DMK-Sprecher Oliver Bartelt ist zuversichtlich, dass so rund eine Million Liter Wasser am Tag eingespart werden können. Das sind etwa 60 Prozent des Verbrauchs des DMK-Werks in Edewecht.

EU fördert das Projekt

Bisher hätte man das Wasser aus der Käseherstellung nur zum Reinigen nehmen können, so Bartelt. Jetzt soll es Trinkwasser-Niveau erreichen. Drei Jahre lang führt die EU-Forschungsinitiative "B-WaterSmart" nun mit diesem Pilotprojekt in Edewecht eine Fallstudie durch. Die Europäische Union fördert das Projekt mit rund drei Millionen Euro. Davon sollen Filteranlagen und Bioreaktoren gebaut werden.

