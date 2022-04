Corona: Teils hoher Personalausfall in den Kliniken im Land Stand: 04.04.2022 15:10 Uhr Wie wirkt sich der Verzicht auf die Maskenpflicht auf die Krankenhäuser in Niedersachsen aus? Drohen Engpässe? Oder ist die Lage derzeit noch entspannt trotz hoher Inzidenzwerte?

Nach Informationen von NDR Niedersachsen fallen landesweit Beschäftigte in Kliniken wegen des Coronavirus und den damit einhergehenden hohen Infektionszahlen aus. Insgesamt sei die Lage aber beherrschbar, auch wenn teilweise erneut geplante Operationen verschoben werden müssten, etwa am Euregio-Klinikum in Nordhorn, hieß es von der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft.

Ein Fünftel des Personals fällt aus

Im Diakonieklinikum in Rotenburg ist nach Angaben eines Sprechers am Freitag ein Fünftel des Personals ausgefallen, deshalb hätten einige Stationen nicht besetzt werden können. Auch an der Medizinischen Hochschule in Hannover und dem Klinikum Oldenburg fällt Personal aus. Bislang führt das nach Informationen von NDR Niedersachsen aber noch nicht zu Schieflagen.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Heute erster Werktag ohne Maske Inhaber von Geschäften dürfen für ihre Räumen selbst entscheiden. Die Kulturszene Hannover appelliert an Besucher. mehr

Krankenhausgesellschaft: Ganzes Land ein Corona-Hotspot

Die Krankenhausgesellschaft spricht sich dafür aus, dass in allen Innenräumen wieder die Maskenpflicht gilt. Aus Sicht der Ärztekammer sei das ganze Land eigentlich ein Corona-Hotspot, sagte ein Sprecher. Ärzte und Personal seien am Limit - auch in den Arztpraxen. Pläne, die Quarantänepflicht gegebenenfalls aufzuheben, damit nicht so viele Arbeitskräfte ausfallen, halte er für hoch fahrlässig: Es brauche weiterhin wirkungsvolle Grundregeln, so der Sprecher weiter.

Weitere Informationen Niedersachsen lockert weiter: Die Corona-Regeln im Überblick Mit der neuen Corona-Verordnung entfallen in Niedersachsen viele Beschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus