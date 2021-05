Corona-Impfstoff: Priorisierung für AstraZeneca aufgehoben Stand: 06.05.2021 20:50 Uhr Mit AstraZeneca kann sich jetzt bundesweit jeder Erwachsene impfen lassen, der das möchte. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben für das Vakzin die Priorisierung aufgehoben.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte bereits vor Bekanntgabe der Entscheidung gesagt, dass sie diese Freigabe begrüßen würde. Große Vorräte von AstraZeneca lagerten allerdings nicht in Niedersachsen. Im Moment seien etwa 35.000 Dosen vorhanden, sagte Behrens am Donnerstagvormittag in der Landespressekonferenz. Bei der Akzeptanz des Impfstoffes gebe es keine Probleme, betonte sie.

Biontech liefert meisten Impfstoff

Mitte April hatte sich Niedersachsen noch gegen eine Freigabe des Vakzins ausgesprochen. Das Gesundheitsministerium begründete dies damals mit Verweis auf zu viele Menschen aus den Prioritätsgruppen 1 und 2, die geimpft werden könnten. Zuvor hatte das Ministerium angegeben, dass AstraZeneca im Mai und Juni nur etwa ein Viertel der Impfstoffe ausmache, die nach Niedersachsen geliefert werden sollen. Der größte Teil kommt demnach von Biontech.

Spahn: Ärzte entscheiden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Donnerstag die Aufhebung der Priorisierung für AstraZeneca angekündigt. Dies soll gelten, sofern aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht. "Das heißt, dass beim Impfen in den Arztpraxen die Ärzte entscheiden, wer jetzt wann mit dem Impfen dran ist", sagte Spahn.

