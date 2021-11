Corona: Die Impfquote in Niedersachsen und im Norden Stand: 17.11.2021 16:18 Uhr Impfen, impfen, impfen: So lautet Politik und Medizin zufolge das Rezept zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Quote ist aber längst nicht so hoch, wie von Medizinern gewünscht.

In Niedersachsen werden Menschen seit Ende 2020 gegen Covid-19 geimpft. Nach dem anfänglichen Andrang auf die zunächst sehr knappen Impfdosen verläuft die Kampagne mittlerweile sehr schleppend. Das größte Interesse besteht jetzt bei den bereits Geimpften: Sie möchten sich ihre Auffrischungsimpfung, auch Booster genannt, abholen.

Impfquote: Norddeutsche Bundesländer im Vergleich

Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut (RKI), der zentralen Einrichtung der Bundesregierung zur Krankheitsüberwachung und -prävention. Das RKI sammelt die Daten zu allen verabreichten Corona-Impfungen in Deutschland und veröffentlicht sie werktäglich.

Aktuelle Zahlen: So viele Menschen sind im Norden geimpft

70,5 Prozent der Menschen in Norddeutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Am höchsten ist der Anteil der vollständig Geimpften derzeit in Bremen mit 79,3 Prozent. 11.012.243 Menschen, also 73,1 Prozent der Bevölkerung in den Nord-Bundesländern (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern), haben bislang mindestens eine erste Impfdosis bekommen. (Stand: 17. November 2021)

So viele Jugendliche sind bereits geimpft

Noch ist die Impfquote unter den 12- bis 17-Jährigen vergleichsweise gering. Doch das könnte sich bald ändern: Seit Mitte August empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Corona-Impfungen auch für Jugendliche ab 12 Jahren. Zuvor hatte die Stiko die Schutzimpfung nur bei Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen, bei Kontakt zu gefährdeten Personen oder arbeitsbedingt erhöhtem Ansteckungsrisiko empfohlen.

Hinweise zu den Impfquoten nach Altersgruppen Die Quote der Erstgeimpften kann bei der Betrachtung nach Altersgruppen mitunter niedriger sein als die Quote der vollständig Geimpften, da die beim RKI gemeldeten Daten diesbezüglich unvollständig sind: Der Impfstoff von Johnson & Johnson bietet auch bei einmaliger Impfung den vollen Impfschutz. Menschen, die mit diesem Impfstoff geimpft wurden, gelten darum sowohl als vollständig geimpft als auch als mindestens einmal geimpft. Von den Vertragsärztinnen und -ärzten werden solche Impfungen aber stets als vollständige Impfung gemeldet. Wie viele Menschen welcher Altersgruppe das Johnson & Johnson-Präparat bekommen haben, wird dabei nicht weitergegeben. Daher können diese Impfungen bei den Quoten der Erstgeimpften nach Altersgruppen nicht berücksichtigt werden.

Seit dem 26. Juli 2021 liefert das RKI statt der Daten für die unter 18-Jährigen nur noch die Daten für die 12- bis 17-Jährigen, da nur diese tatsächlich bereits geimpft werden. Da so die 0- bis 11-Jährigen nicht mehr in die Berechnung der Quote hineinfallen, stieg die Impfquote bei den 12- bis 17-Jährigen im Zuge dieser Umstellung scheinbar sprunghaft an. Weitere Informationen Corona-Impfungen: Quote laut RKI vermutlich deutlich höher Ein neuer RKI-Bericht untermauert die Vermutung, dass die Impfquote in Wahrheit höher liegen könnte als offiziell bekannt. mehr

So entwickelt sich das Impftempo in Deutschland

In der vergangenen Kalenderwoche wurden in Deutschland 1.745.987 Impfdosen verabreicht. Das sind 46 Prozent mehr als in der Kalenderwoche davor. Für den 16.11.2021 wurden 57.450 Erstimpfungen, 60.744 vollständige Impfungen und 317.519 Auffrischungsimpfungen gemeldet. Die Zahlen können sich jedoch im Nachhinein durch Nachmeldungen noch erhöhen. (Datenstand: 17.11.21, 08:00 Uhr).

Zahl der Impfungen in Deutschland im zeitlichen Verlauf

In der Spitze der Impfkampagne wurden täglich mehr als eine Million Impfungen in Deutschland verabreicht. Mittlerweile wird in der Regel täglich eine sechsstellige Anzahl Impfdosen gespritzt, an manchen Tagen aber auch weniger.

NDR.de erklärt, wie Sie in den norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg einen Impftermin vereinbaren können.

