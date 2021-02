Bewohner in fast 90 Prozent der Heime gegen Corona geimpft Stand: 14.02.2021 12:00 Uhr Ein großer Teil der Heimbewohner in Niedersachsen ist mittlerweile gegen das Coronavirus geimpft. Die Bewohner und das Personal waren in Niedersachsen die ersten, die den Impfstoff bekommen haben.

Die mobilen Teams haben inzwischen Bewohnerinnen und Bewohner in 89 Prozent der Seniorenheime im Land geimpft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Landesweit fehlten am Freitag noch etwa 170 Heime. In gut der Hälfte aller Altenpflegeheime im Land haben die Bewohner auch schon die zweite Spritze bekommen - unerlässlich für den Schutz gegen das Coronavirus. Im Vergleich der Bundesländer haben nur Nordrhein-Westfalen und Bayern bereits mehr Bewohner von Pflegeheimen geimpft.

Fünf Todesfälle - trotz zweier Impfungen

Eine Nachricht aus dem Landkreis Cloppenburg vom Freitag ließ allerdings aufhorchen: Dort sind in einem Seniorenzentrum in Emstek fünf Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben - obwohl sie Erst- und Zweitimpfung gegen das Virus bereits erhalten hatten. Die genaue Ursache für die Todesfälle ist unklar. Ein Sprecher des Landkreises wies daraufhin, dass sich der vollständige Schutz gegen das Virus erst zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis entwickele. Eine Infektion sei trotz Impfung deshalb weiterhin möglich.

Letzter Platz bei allgemeiner Impfquote

Bei der allgemeinen Impfquote steht Niedersachsen im Bundesvergleich deutlich schlechter da: Lediglich 2,4 Prozent aller Niedersachsen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts bis Mittwoch ihre erste Spritze erhalten. Zum Vergleich: Spitzenreiter ist hier Mecklenburg-Vorpommern mit 4,0 Prozent. Damit ist Niedersachsen Schlusslicht in Deutschland. Weil aber inzwischen so viele Heimbewohner geimpft seien, dürfte es bald mehr Termine in den Impfzentren für die Menschen geben, die über 80 Jahre alt sind, so Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

1,3 Millionen weitere Dosen bis Ende März

Die Zentren wurden angewiesen, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Bis Ende März soll Niedersachsen noch 1,3 Millionen weitere Impfdosen bekommen. Rein rechnerisch wären das genug für die ganze erste Impfgruppe, zu der neben den Über-80-Jährigen und Heimbewohnern auch Pflegekräfte, Rettungsdienste und das Personal von Krankenhäusern zählen, die Coronapatienten behandelt.

