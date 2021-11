Bei mobilen Impfteams sind meist Booster-Impfungen gefragt Stand: 15.11.2021 14:34 Uhr Die Rolle mobiler Impfteams wird angesichts rapide steigender Corona-Zahlen immer wichtiger. Im Landkreis Schaumburg und in der Region Hannover haben bisher mehrere Tausend Menschen Angebote genutzt.

Knapp 2.000 Impfberechtigte haben sich von den Teams im Raum Schaumburg mit einer sogenannten Booster-Impfung versorgen lassen. Rund 500 weitere ließen sich laut Landkreis zum ersten Mal gegen Covid-19 impfen. In der Region Hannover, in der seit Kurzem eine flächendeckende 2G-Regelung gilt, haben in der vergangenen Woche etwa 10.000 Menschen eine Auffrischungsdosis erhalten, 2.000 ließen sich zum ersten Mal impfen.

Teams in Nienburg und Celle vorwiegend in Heimen unterwegs

Der Landkreis Nienburg hat seine Teams zunächst in die Alten- und Pflegeeinrichtungen geschickt, zudem würden Impfungen an Schulen angeboten. Auch die mobilen Teams aus dem Landkreis Celle waren bislang vorwiegend in Altenheimen unterwegs. Ab Donnerstag sollen sie darüber hinaus offene Termine anbieten.

