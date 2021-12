Ausgesetzte Präsenzpflicht: "Schlechtestmögliche Variante" Stand: 20.12.2021 13:18 Uhr Wegen der Corona-Lage ist die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen bis zu den Weihnachtsferien aufgehoben. Lehrerverbände kritisieren das Angebot der Landesregierung scharf.

"Von allen Varianten, die man hätte aussuchen können, hat sich Herr Tonne mal wieder für die schlechtestmögliche entschieden", sagte die Göttinger GEW-Vizevorsitzende Katharina Kunkel. Das Angebot von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an die Eltern sei von allen Optionen die, die Schulen am meisten Arbeite mache. Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wären verkürzte Ferien oder auch Präsenzunterricht einfacher gewesen.

Schulleitungsverband: Entscheidung auf Eltern abgewälzt

Auch beim Schulleitungsverband Niedersachsen ist man unzufrieden: Wenn die Schulen sicher seien, müsse der Unterricht für alle in der Schule stattfinden. Wenn eine besondere Gefahr drohe, müssten alle zu Hause bleiben. Den Schulbesuch freizustellen sei aber die schlechteste Lösung, bemängelte Geschäftsführer René Mounajed. Für die Schulen sei das nicht planbar und die Entscheidung werde auf die Eltern abgewälzt. Der Verband hätte sich vom Kultusminister eine klare Entscheidung gewünscht. Tonne hingegen hält in der unsicheren Corona-Zeit die Wahlfreiheit für richtig.

Lehrergewerkschaft: Unterricht nicht planbar

Kritik kommt auch vom Verband Bildung und Erziehung, kurz VBE. Die Gewerkschaft fürchtet chaotische Tage mit halben Klassen und nicht planbarem Unterricht. Der Philologenverband findet das Aussetzen der Präsenzpflicht bedauerlich für alle Schüler, die sich auf Klassenarbeiten vorbereitet hätten, die nun verschoben werden. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen machen an den Grundschulen nur wenige Eltern von dem Angebot Gebrauch, während an den weiterführenden Schulen viele Schülerinnen und Schüler vor Weihnachten vom Unterricht abgemeldet wurden.

Befreiung nur für drei Tage möglich, nicht weniger

Eltern konnten im Vorfeld bei der Schule beantragen, dass ihr Kind in der Zeit vom 20. bis zum 22. Dezember vom Präsenzunterricht befreit wird. Die Befreiung ist nur für die gesamten drei Tage möglich. Klassenarbeiten werden in dieser Zeit nicht geschrieben. Anspruch auf Distanzlernen gibt es nicht, die Schüler müssen den Unterrichtsstoff zu Hause selbstständig erarbeiten. Die Weihnachtsferien beginnen wie geplant am 23. Dezember und dauern bis zum 7. Januar.

